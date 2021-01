Bayer Leverkusen goleia o Eintracht Frankfurt e avança na Copa da Alemanha

Atual vice-campeão da Copa da Alemanha, o Bayern Leverkusen não tomou conhecimento do Eintracht Frankfurt nesta terça-feira e goleou os visitantes por 4 a 1, em partida válida pela segunda fase da competição. Contando com um belo desempenho no segundo tempo, no qual marcou três de seus gols, a equipe avançou para as oitavas de final.

Apesar da goleada, o jogo não começou nada bom para os comandados de Peter Bosz. Logo aos seis minutos, o atacante Amin Younes abriu o placar para os donos da casa, com assistência do português Andre Silva. O empate só veio aos 28 minutos, com cobrança de pênalti de Lucas Alario.

Na volta dos vestiários, os jogadores do Leverkusen esquentaram o jogo. Edmond Tapsoba, após cruzamento de Kerem Demirbay, marcou aos quatro minutos de bola rolando, em posição que pode ser considerada como duvidosa.

O terceiro gol teve participação brasileira. O lateral-esquerdo Wendell, ex-Grêmio, roubou a bola e acionou Amiri pela esquerda. O meia afegão foi para cima da defesa, invadiu a área e, de frente para o gol, optou pelo passe invés de finalizar. Diaby bateu cruzado e anotou o terceiro do Leverkusen.

Aos 28 do segundo tempo, no entanto, os visitantes tiveram de jogar com um a menos após expulsão de Jonathan Tah em falta sobre Andre Silva. Mas isso não abalou a equipe, que continuou indo para cima. Em novo contra-ataque, aos 42 minutos, Diaby marcou de novo, fechando assim a goleada.

Para decidir todas as equipes classificadas para a próxima fase da competição nacional, resta o jogo do atual campeão, o Bayern de Munique, que entrará em campo, fora de casa, nesta quarta-feira diante do Holstein Kiel.