Bayer Leverkusen perde de virada e desperdiça chance de retomar a liderança

Líder do Campeonato Alemão até pouco antes da parada para os festejos de Natal, o Bayer Leverkusen tinha a chance neste sábado de retomar a primeira colocação, perdida para o Bayern de Munique na rodada passada. No entanto, o time de Leverkusen desperdiçou essa oportunidade ao ser derrotado de virada pelo Eintracht Frankfurt por 2 a 1, fora de casa, pela 14.ª rodada.

Com o segundo resultado negativo seguido - depois de uma sequência de quatro vitórias consecutivas -, o Bayer Leverkusen permanece com 28 pontos, dois a menos que o Bayern de Munique. E ainda pode ser ultrapassado pelo RB Leipzig, que tem a mesma pontuação e neste sábado visita o Stuttgart. Já o Eintracht Frankfurt soma 20 e ocupa a oitava colocação.

Leia Também Janela de transferências abre na Europa com expectativa de poder financeiro reduzido

O gol que abriu o placar foi muito bonito. Amiri recebeu lançamento de Wirtz na área, girou, avançou e, após dar um toque para se distanciar do goleiro Trapp, bateu de calcanhar para fazer 1 a 0, aos 9 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, aos 22, o time da casa conseguiu o empate. Younes recebeu boa enfiada de Sow e bateu no canto direito.

O Eintracht Frankfurt cresceu no jogo após o gol, ficando mais tempo com a bola e determinando o ritmo da partida. Mas o gol da virada só saiu no segundo tempo. Aos nove minutos, Kamada recebeu um belo lançamento, invadiu a grande área e cruzou. O zagueiro Tapsoba jogou contra a própria meta. O placar adverso lançou o Bayer Leverkusen ao ataque, mas o time não conseguiu transformar controle em gol.

Também fora de casa, o Union Berlin mostrou que é a surpresa da temporada ao vencer o Werder Bremen por 2 a 0. O resultado colocou a modesta equipe da capital alemã na quarta posição, agora com 24 pontos. Os gols de Sheraldo Becker e Taiwo Awoniyi foram marcados no primeiro tempo.

Outros três jogos foram disputados neste sábado - todos com vitórias dos times visitantes. O Augsburg bateu o Colônia por 1 a 0, o Borussia Mönchengladbach fez 1 a 0 no Arminia Bielefeld e o Freiburg ganhou do Hoffenheim por 3 a 1.