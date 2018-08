Bayer Leverkusen renova contrato com promessa jamaicana até junho de 2023

O lateral-esquerdo Leon Bailey renovou neste domingo contrato com o Bayer Leverkusen até junho de 2023. O jogador de 21 anos chegou ao clube alemão na temporada passada e é considerado uma das grandes promessas para este ano.

A informação foi anunciada no site oficial do clube. O atleta estava na mira de outros clubes europeus, mas acertou a permanência, com renovação do salário. Bailey foi revelado pelo Genk, da Bélgica, em 2015, e dois anos depois foi negociado com o time alemão.

O Leverkusen fez a primeira partida oficial em solo nacional na temporada neste sábado ao vencer o Pforzheim, que está apenas na quinta divisão do futebol alemão, por um modesto 1 a 0 válido pela primeira rodada da Copa da Alemanha.

A equipe estreará no Campeonato Alemão no próximo sábado, contra o Borussia Mönchengladbach. A competição, no entanto, terá seu jogo de abertura na sexta-feira, quando o atual hexacampeão Bayern de Munique receberá o Hoffenheim, do brasileiro Joelinton.