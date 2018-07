Bayer Leverkusen renova contrato de Bender até 2017 O Bayer Leverkusen assegurou a permanência do meio-campista Lars Bender até o dia de 30 junho de 2017 ao anunciar nesta quarta-feira a ampliação do contrato do jogador por mais duas temporadas. O antigo acordo com o jogador, que já defendeu a seleção alemã quatro vezes, se encerraria em 2015.