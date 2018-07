Bayer Leverkusen se reforça com capitão da seleção alemã sub-19 O Bayern Leverkusen resolveu apostar em uma das promessas do futebol do seu país. Nesta quinta-feira, o clube anunciou a contratação do zagueiro Jonathan Tah, capitão da seleção sub-19 da Alemanha, que pertencia ao Hamburgo. O clube explicou que assinou um contrato até junho de 2020 com o defensor.