Bayer Leverkusen só empata e fica em terceiro lugar

Com o empate, o Bayer Leverkusen foi aos 33 pontos, perdendo a segunda posição do campeonato para o Mainz, que também chegou aos 33 pontos após vencer o St. Pauli no sábado. Enquanto isso, o Borussia Dortmund ainda lidera com tranquilidade, com 43 pontos somados até agora.

Neste domingo, o Bayer Leverkusen saiu na frente, com o gol de pênalti de Vidal logo aos 16 minutos de jogo. Mas o Freiburg conseguiu a virada com Rosenthal e Reisinger. Apesar disso, o time da casa ainda teve forças para buscar o empate, já aos 30 do segundo tempo, com Helmes.

No encerramento da 17ª rodada do Campeonato Alemão, a última do primeiro turno, ainda acontece um jogo neste domingo, entre Stuttgart e Bayern de Munique.