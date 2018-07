Bayer Leverkusen supera Hertha com dois gols de turco no Alemão

Em partida válida pela 17.ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen bateu o Hertha Berlim por 3 a 1, na BayArena, e se aproximou da zona de classificação às competições europeias.

O triunfo levou a equipe de Leverkusen aos 24 pontos, na oitava posição, enquanto o Eintracht Frankfurt aparece com 29, na sexta posição, que vale vaga na fase preliminar da Liga Europa. Já o Hertha Berlim desperdiçou a chance de entrar na zona de Liga dos Campeões, pois estacionou nos 30 pontos, no quinto lugar, enquanto o Borussia Dortmund aparece em quarto com a mesma pontuação, mas melhor nos quesitos de desempate.

O Bayer Leverkusen abriu o marcador aos 11 minutos do primeiro tempo. Após bate-rebate na grande área, Toprak aproveitou a sobra e deu um leve toque para tirar do goleiro Jarstein e mandar para as redes.

Ainda na primeira etapa, aos 35, os donos da casa aumentaram a vantagem. Plattenhardt cometeu pênalti ao colocar a mão na bola dentro da área. Na cobrança, o turco Calhanoglu fez 2 a 0. O Hertha Berlim ensaiou uma reação e, aos 43, descontou. Stocker aproveitou rebote do goleiro Leno e mandou para o gol.

Com o 2 a 1 no placar no início do segundo tempo, o Bayer Leverkusen não teve tanta tranquilidade e só conseguiu confirmar a vitória nos minutos finais. Aos 42, Kampl lançou Calhanoglu, que acertou um bonito chute de primeira e definiu o placar.

Na sequência da competição, o time de Leverkusen recebe o Borussia Mönchengladbach no próximo sábado. Já o Hertha Berlim tem mais uma partida fora de casa, contra o Freiburg, no dia seguinte.

MAINZ E COLÔNIA EMPATAM

Ainda neste domingo, o Mainz recebeu o Colônia e as duas equipes não conseguiram movimentar o placar. Enquanto o time anfitrião aparece na 11.ª posição do Alemão, com 21 pontos, o visitante é o sétimo, com 26.