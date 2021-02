Bayer Leverkusen tropeça no Freiburg e se distancia dos líderes do Alemão

Em má fase na temporada, o Bayer Leverkusen perdeu por 2 a 1 para o Freiburg em casa e se distanciou ainda mais dos líderes do Campeonato Alemão. A equipe chegou ao terceiro jogo sem vencer no torneio. Os visitantes chegaram à vitória com gols de Demirovic e Hoeler. Bailey fez para os anfitriões.

Com o revés, o Bayer Leverkusen caiu para a sexta colocação, com 37 pontos, cinco atrás do Eintracht Frankfurt, que fecha o grupo dos quatro primeiros que garantem vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Já o Freiburg fecha a rodada no oitavo posto, com 34 pontos.

Todos os gols saíram no segundo tempo. Aos cinco minutos, Lucas Holer serviu o atacante Ermedin Demirovic, que concluiu dentro da área e abriu placar. Aos 16, No Holer mandou para as redes após passe de Vincenzo Grifo em jogada de contra-ataque e ampliou o marcador.

Aos 25 minutos, o Leverkusen descontou com o jovem atacante jamaicano Leon Bailey, que recebeu de Lucas Alario e arrematou de dentro da área após jogada individual.

Em outros confrontos já encerrados neste domingo pela 23ª rodada do Campeonato Alemão, Union Berlin (7º) e Hoffenheim (11º) empataram em 1 a 1, e o Augsburg (13º) derrotou o vice-lanterna Mainz 05 por 1 a 0.