Bayer Leverkusen vence Colônia fora de casa no Alemão

Os gols da partida foram marcados por Lars Bender, convocado para o amistoso entre Alemanha e França, aos 16 minutos do primeiro tempo. Ele também balançou as redes aos 6 minutos da etapa final. Com o resultado, o Leverkusen chegou aos 35 pontos e está em quinto lugar no Campeonato Alemão. Mas ainda neste sábado a equipe pode ser ultrapassada pelo Werder Bremen, que receberá o Nuremberg.

Em casa, o Stuttgart goleou o Freiburg por 4 a 1, o que manteve o adversário na lanterna do Alemão. Martin Harnik fez dois gols, enquanto Okazaki e Boulahrouz marcaram os outros gols do Stuttgart, que está em oitavo lugar, com 29 pontos. Diagne diminuiu para o Freiburg.

Fora de casa, o Hoffenheim superou o Wolfsburg por 2 a 1, com gols de Firmino e Schipplock. Helmes diminuiu para o time mandante. O resultado deixou o Hoffenheim em nono lugar, com 29 pontos. Também neste sábado, o Mainz goleou o Kaiserslautern por 4 a 0, enquanto o Augsburg superou o Hertha Berlin por 3 a 0.