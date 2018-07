Bayer Leverkusen vence e esquenta briga pelo 2º lugar

HOFFENHEIM - O Bayer Leverkusen esquentou a briga pela vice-liderança do Campeonato Alemão. Jogando fora de casa, a equipe venceu o Hoffenheim por 2 a 1 e reduziu para apenas um ponto a distância que a separa do Borussia Dortmund, o segundo colocado. O jogo fechou a 13.ª rodada da competição.

A vitória só não foi suficiente para tirar o Bayer da quinta colocação. Isso porque o time foi aos mesmos 24 pontos que o Schalke 04 e o Eintracht Frankfurt, mas fica atrás por conta do saldo de gols. O Borussia Dortmund aparece um pouco à frente, com 25, enquanto o Bayern de Munique é o líder disparado, com 34.

Na casa do Hoffenheim, o time de Leverkusen abriu o placar aos 15 minutos, com Bender. Ainda na primeira etapa, o espanhol Daniel Carvajal ampliou. Só aos 14 do segundo tempo é que os anfitriões descontaram, com Johnson.

Sexto colocado e em evolução na tabela, o Freiburg venceu a segunda seguida e completou cinco jogos sem perder ao passar pelo Stuttgart, em casa, por 3 a 0, com gols de Rosenthal, Krmas e Kruse. Com a vitória, a equipe foi a 19 pontos, enquanto o Stuttgart é o 12.º, com 16.

Também neste domingo, o Borussia Mönchengladbach sofreu para empatar com o lanterna Augsburg, fora de casa. Os anfitriões abriram o placar logo aos 5 minutos, com Mölders, e a igualdade em 1 a 1 veio só pouco antes do fim do jogo, com Herrmann.