Bayer Leverkusen vence e pressiona Dortmund no Campeonato Alemão

Com o Bayern de Munique disparado na liderança do Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt travam intensa disputa pelo vice-campeonato nacional. Neste sábado, o time de Leverkusen entrou em campo antes e pressionou o atual bicampeão nacional e o time de Frankfurt ao vencer o Augsburg por 2 a 1, em partida válida pela 22ª rodada.

Com a vitória na partida em casa, o Bayer Leverkusen chegou aos 41 pontos, na segunda colocação, com 16 a menos do que o Bayern de Munique. Só que o Borussia Dortmund, com 39 pontos, pode reassumir a vice-liderança ainda neste sábado, quando vai receber o Eintracht Frankfurt, que ocupa a quarta colocação, com 37 pontos.

No jogo deste sábado, o Leverkusen abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, com Kiesling, e ampliou a sua vantagem aos 29 minutos da etapa final, com Bender. O Augsburg, vice-lanterna do Campeonato Alemão, diminuiu aos 44 minutos, com Molders.

Também neste sábado, o Schalke 04, com dois gols do brasileiro Michel Bastos, empatou por 2 a 2 com o Mainz, fora de casa. O time de Gelsenkirchen ocupa o oitavo lugar no Campeonato Alemão.

Na luta por uma na próxima Liga dos Campeões da Europa, o quinto colocado Freiburg, como visitante, venceu o Werder Bremen por 3 a 2, enquanto o Hamburgo, que está em sexto, derrotou, em casa o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0. Em casa, o Fortuna Düsseldorf venceu o Greuther Furth por 1 a 0.