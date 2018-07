Bayer Leverkusen vence em Dortmund e abre folga no segundo lugar

DORTMUND - No confronto entre as duas equipes que brigam para serem os antagonistas do Bayern de Munique no Campeonato Alemão, deu Bayer Leverkusen. Mesmo diante do Signal-Iduna-Park mais uma vez lotado, a equipe de Leverkusen surpreendeu o Borussia Dortmund neste sábado e venceu por 1 a 0, gol do coreano Heung-Min Son.

A derrota deve afastar o Borussia Dortmund, atual vice-campeão europeu, da briga pelo título alemão. Isso porque o Bayern de Munique segue quase perfeito, com 40 pontos em 45 possíveis. O Bayer Leverkusen é o segundo, com 34, enquanto o Borussia ocupa o terceiro lugar, com 31. Nesta temporada, a equipe já perdeu do Wolfsburg, do xará de Mönchengladbach, e do próprio Bayern.

Neste sábado o Borussia pode pelo menos alegar que jogou muito desfalcado na defesa. A equipe está sem Hummels, Subotic e Schmelzer, que estão machucados há cerca de um mês. Reus ficou no banco e só entrou no segundo tempo.

E foi numa falha da zaga do Borussia que o Bayer Leverkusen fez o gol da vitória. Aos 18 minutos do primeiro tempo, a defesa amarela ficou trocando passes até errar. Castro aproveitou e passou para Heung-Min Son, que driblou Weidenfeller e mandou para as redes.

Até a pausa para o inverno no Campeonato Alemão, o Borussia ainda pega Hoffenheim e Hertha Berlin nos dois próximos finais de semana. O Bayer joga contra Eintracht Frankfurt e Werder Bremen.

Antes, pela Liga dos Campeões, o Dortmund vai a Marselha na quarta e precisa vencer o Olympique, lanterna do grupo, para avançar sem depender de derrota do Napoli para o líder Arsenal na Itália. Já o Bayer Leverkusen visita a Real Sociedad na terça, precisa vencer, e torce contra o Shakhtar Donetsk, que visita o Manchester United.