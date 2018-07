Bayer Leverkusen vence fora de casa e sobe para quarto no Alemão

O resultado levou o Bayer Leverkusen aos 48 pontos, a apenas um do terceiro Hertha Berlin, em posição que o garante na fase de grupos do torneio continental. Já o Colônia está na zona intermediária da classificação do Alemão, em 11º lugar, com 34 pontos.

O Leverkusen começou a partida com dois brasileiro entre os titulares, o lateral-esquerdo Wendell, que foi expulso no final da segunda etapa, e o volante André Ramalho. E os gols da partida saíram no primeiro tempo.

Julian Brandt abriu o placar aos 39 minutos. Depois, aos 44, Javier Chicharito Hernández definiu a vitória por 2 a 0. Esse gol, aliás, foi o 16º do mexicano no Campeonato Alemão, o que o deixa em quarto lugar na relação de artilheiros, liderada por Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, com 25 gols.