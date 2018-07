Bayer Leverkusen vence o Schalke e entra no G4 do Campeonato Alemão

O Bayer Leverkusen chegou a cinco jogos de invencibilidade no Campeonato Alemão ao venceu, neste sábado, o Schalke 04, por 1 a 0, na BayArena, pela nona rodada da competição. Com o resultado, o time do lateral-esquerdo Wendell entrou no G4, zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

O gol da vitória foi um golaço, de falta, do camisa 10 Çalhanoglu. O turco tinha falta para bater na entrada da área, mais para a esquerda. Enquanto todos imaginavam que ele fosse levantar a bola para alguém cabecear, ele preferiu encobrir a barreira e colocar no ângulo, sem chances para o goleiro Fährmann.

A vitória levou o Bayer aos 16 pontos, no quarto lugar, atrás do Borussia Mönchengladbach (16), do Hoffenhein (17) e do Bayern de Munique (20). O terceiro o primeiro colocados, porém, se enfrentam no domingo. Empatados em 14, Wolfsburg e Mainz também jogam entre si. O Schalke 04 tem 11 pontos, no 12.º lugar.