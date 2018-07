Bayer Leverkusen vence por 6 a 0 em estreia na Copa da Alemanha

O Bayer Leverkusen não tomou conhecimento do modesto Alemannia Waldalgesheim, time amador da sexta divisão do futebol nacional, e goleou por 6 a 0 em sua estreia na Copa da Alemanha. Stefan Kiessling foi o responsável por nada menos que cinco gols na partida disputada fora de casa, um deles de pênalti. O sul-coreano Heung-Min Son anotou o outro gol.

Não foi o único jogo com muitos gols na rodada desta sexta na competição. Em Chemnitz, o time da casa, da terceira divisão, surpreendeu ao eliminar o Mainz, da primeira. O jogo terminou empatado em 5 a 5, mas os anfitriões conquistaram a classificação para a próxima fase nos pênaltis, por 5 a 4. O Mainz chegou a estar vencendo por 2 a 0 e depois por 3 a 2 antes de levar a virada e ter que buscar o empate na prorrogação.

Em outra partida desta sexta, o Duisburg despachou o Nurenberg por 1 a 0 em casa, com gol de pênalti de Zlatko Janjic. Neste sábado, o atual vice-campeão Borussia Dortmund fará sua estreia contra o Stuttgarter Kickers, da terceira divisão. O campeão Bayern de Munique vai duelar com o Preussen Muenster, também da terceira, no domingo.