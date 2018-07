Bayer Leverkusen vende Chicharito Hernández ao West Ham

O atacante Javier "Chicharito" Hernández definiu nesta quinta-feira seu retorno ao futebol inglês. O jogador mexicano deixou o Bayer Leverkusen para defender o West Ham, que vem anunciando reforços em série nos últimos dias.

Os clubes não revelaram os valores envolvidos na negociação. Mas a imprensa britânica afirma que o clube inglês desembolsou 13 milhões de libras (cerca de R$ 52,7 milhões) pelo rodado atacante de 29 anos.

Chicharito voltará a jogar no país onde se destacou para o futebol mundial. Entre 2010 e 2015, conquistou dois títulos do Campeonato Inglês e dois da Copa da Liga Inglesa com a camisa do Manchester United (foram 37 gols em 103 jogos. Depois defendeu o Real Madrid, antes de se transferir ao Bayer em 2015.

O jogador da seleção mexicana é o novo reforço de uma lista de jogadores que estão chegando ao clube de Londres nos últimos dias. O West Ham já contratou o lateral-direito Pablo Zabaleta, que estava no Manchester City, e o goleiro Joe Hart, da seleção da Inglaterra.