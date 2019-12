Onde assistir Bayer Leverkusen x Juventus pela Liga dos Campeões

Bayer Leverkusen e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela sexta rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. A partida, que terá transmissão da TV e online, acontece na BayArena, em Leverkusen.

Onde assistir ao vivo Leverkusen x Juventus?

O torcedor pode assistir ao jogo pelo canal TNT. Também haverá transmissão online pelo site EI Plus. Outra opção é acompanhar o tempo real do Estado.

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, é líder com 13 pontos, seguida pelo Atlético de Madrid com sete, Bayer Leverkusen com seis e Lokomotiv Moscou com três. Os alemães precisavam pontuar e torcer contra o Atlético, que joga no mesmo horário contra o Lokomotiv. Na rodada passada, a Juventus bateu o Atlético de Madrid por 1 a 0 e o Lekerkusen fez 2 a 0 no Lokomotiv.