Bayer vence Borussia com gol mais rápido da história do Alemão

O Bayer Leverkusen estreou no Campeonato Alemão com uma grande vitória neste sábado, ao ganhar fora de casa do Borussia Dortmund, um dos favoritos ao título, por 2 a 0. Para isso, contou com o gol mais rápido da história da competição: Karim Belarabi abriu o placar com apenas nove segundos de jogo - depois, Kiessling ampliou já no acréscimos, definindo o placar.

Mesmo jogando diante da fanática torcida do Borussia, no sempre lotado Signal Iduna Park - foram 80.667 torcedores neste sábado -, o Bayer não se intimidou. Na saída de bola, Calhanoglu tocou para Son Heung-min, que lançou para Boenisch. Ele, então, rolou para Belarabi se livrar da marcação de Ginter e chutar para o gol. Tudo isso em apenas nove segundos de jogo.

Antes de Belarabi marcar neste sábado, o recorde de gol mais rápido da história do Campeonato Alemão era dividido por três jogadores, todos com o tempo de 11 segundos. Um deles era o brasileiro Elber, que fez pelo Bayern de Munique em janeiro de 1998 - os outros eram Ulf Kirsten, também do Bayer Leverkusen, em março de 2002, e Paul Freier, do Bochum, em maio de 2003.

Desfalcado de alguns jogadores importantes, como o goleiro Weidenfeller e o zagueiro Hummels - sem contar o artilheiro Lewandowski, que foi para o rival Bayern de Munique -, o Borussia bem que pressionou após levar o gol tão rápido. Mas o goleiro Bernd Leno fez ótimas defesas e evitou o empate. Aí, já aos 49 minutos do segundo tempo, Kiessling ampliou para 2 a 0.

A derrota em casa frustra os planos do Borussia Dortmund, que vinha embalado pela conquista da Supercopa da Alemanha, há 10 dias, quando ganhou do rival Bayern de Munique. Apesar do tropeço na estreia, o time ainda é um dos favoritos ao título do Campeonato Alemão, depois de ter sido vice-campeão nas duas últimas temporadas - perdeu ambas para o Bayern.