Bayer vence e afunda ainda mais o Schalke no Alemão

Em má fase no Campeonato Alemão, o Schalke 04 foi novamente derrotado neste sábado, desta vez pelo Bayer Leverkusen, por 1 a 0, em Gelsenkirchen, pela décima rodada da competição. O gol da vitória foi marcado por Sam, aos 20 minutos do segundo tempo.

Com a derrota em casa, o Schalke segue na penúltima colocação, com o mesmo número de pontos do lanterna Borussia Mönchengladbach: seis. Caso a competição terminasse hoje, a tradicional equipe alemã estaria automaticamente rebaixada.

Já o Bayer subiu para a terceira colocação do campeonato, com 18 pontos. A liderança da competição segue com o Mainz 05, que tem 24 pontos, seguido de perto pelo Borussia Dortmund, com 22 - os dois primeiros colocados se enfrentam neste domingo.