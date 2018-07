Bayer vence e diminui vantagem do Borussia no Alemão O Bayer Leverkusen venceu o St. Pauli por 2 a 1, neste domingo, em casa, e reduziu a vantagem do Borussia Dortmund no Campeonato Alemão. Com o resultado, a equipe ficou com 61 pontos na vice-liderança, cinco atrás do líder, que no sábado empatou por 1 a 1 com o Hamburgo.