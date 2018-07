Bayer vence St Pauli de virada e segue sonhando com o título

O lanterna Borussia Moenchengladbach goleou o Colonia por 5 x 1, marcando três gols num período de dez minutos antes do intervalo no outro jogo do domingo, impulsionando suas esperanças de permanecer na primeira divisão.

Charles Takyi pôs o St Pauli na frente pouco antes dos 15 minutos da etapa final, mas Stefan Kiessling empatou oito minutos depois, e Lars Bender marcou o gol da vitória de virada do Leverkusen, deixando o time com 61 pontos em 29 jogos.

O líder Borussia Dortmund empatou em 1 x 1 com o Hamburgo no sábado.

Entre os últimos colocados, o Borussia Moenchengladbach agora está a dois pontos do penúltimo St Pauli, que tem a mesma pontuação do Wolfsburg, levando desvantagem no saldo de gols.