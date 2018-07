Bayern abre Campeonato Alemão com vitória apertada

Em busca do terceiro título nacional consecutivo, o Bayern de Munique abriu nesta sexta-feira a nova edição do Campeonato Alemão. Mesmo jogando em casa, na Allianz Arena lotada, teve dificuldades para confirmar o favoritismo e ganhar do Wolfsburg por 2 a 1. No fim, porém, estreou com vitória.

Lewandowski formou uma poderosa linha de frente com Götze, Müller e Robben no jogo desta sexta-feira, mas o Wolfsburg, dos brasileiros Luiz Gustavo e Naldo, soube se proteger bem na defesa e dificultou as ações ofensivas do time de Munique. O Bayern, porém, mostrou ser mesmo muito forte.

Aos 37 minutos, Robben fez jogada pela direita e cruzou para Müller, de canela, abrir o placar. Já no segundo tempo, o mesmo Robben ampliou para o Bayern aos dois. O Wolfsburg, então, reagiu. Aos sete, o atacante croata Olic, ex-jogador do clube de Munique, fez um golaço e diminuiu.

Para espanto da torcida na Allianz Arena, o Wolfsburg esteve muito perto do empate aos 36 minutos, quando o meia belga Malanda ficou sozinho na área e chutou para defesa de Neuer. A bola ainda bateu no travessão e voltou para ele, que, livre diante do gol, conseguiu mandar para fora. O Bayern, por sua vez, chegou a marcar o terceiro gol, com um chute de Rode, que tinha entrado no lugar de Lewandowski, mas o árbitro apontou impedimento de Müller na jogada e anulou o lance. Assim, o atual bicampeão alemão ficou mesmo no 2 a 1, em sua estreia no campeonato.

Na sequência da primeira rodada do Campeonato Alemão, seis jogos acontecem neste sábado: Eintracht Frankfurt x Freiburg, Colonia x Hamburgo, Hannover x Schalke, Hertha Berlin x Werder Bremen, Hoffenheim x Augsburg e Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen.

Ainda sem poder contar com alguns jogadores importantes, como Schweinsteiger e Ribéry, que estão em recuperação, o técnico espanhol Pep Guardiola escalou nesta sexta-feira o principal reforço do Bayern na temporada, o atacante polonês Lewandowski, que veio do rival Borussia Dortmund.