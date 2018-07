Bayern abrirá o Campeonato Alemão contra o Leverkusen em 18 de agosto

Os organizadores do Campeonato Alemão divulgaram nesta quinta-feira a tabela da próxima edição do torneio e determinaram que o torneio será aberto por um duelo entre o Bayern de Munique, o atual campeão nacional, e o Bayer Leverkusen, na Allianz Arena.

A partida em Munique está agendada para 18 de agosto, uma sexta-feira, e vai começar às 15h30 (horário de Brasília). A rodada inaugural do Campeonato Alemão será completada no restante do fim de semana, com datas e horários dos confrontos ainda a serem determinados.

De qualquer forma, a tabela de jogos já está definida. E o Borussia Dortmund, o terceiro colocado no último campeonato, vai estrear como visitante diante do Wolfsburg, que só evitou o seu rebaixamento em uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão alemã.

Já o RB Leipzig, sensação da última temporada ao fechar o Alemão em segundo lugar logo no seu ano de estreia na elite, também atuará fora de casa na primeira rodada, diante do tradicional Schalke 04.

Os clássicos entre Bayern e Borussia também já tiveram suas datas-base definidas ao serem marcadas para a 11ª e a 28ª rodada. O primeiro desses duelos será em Dortmund, entre 3 e 5 de novembro, e o segundo em Munique, entre 31 de março e 2 de abril.

Os rivais vão se encontrar antes disso, em 5 de agosto, quando duelarão na Supercopa da Alemanha, em partida agendada para o Signal Iduna Park, em Dortmund, no dia 5 de agosto.

Confira a tabela da primeira rodada do Campeonato Alemão:

18 de agosto

15h30 - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen

19 ou 20 de agosto

Hoffenheim x Werder Bremen

Hertha Berlin x Stuttgart

Freiburg x Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach x Colônia

Schalke 04 x RB Leipzig

Hamburgo x Augsburg

Mainz x Hannover

Wolfsburg x Borussia Dortmund