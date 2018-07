Bayern acerta com Mandzukic, destaque croata na Euro Vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa na última temporada, o Bayern de Munique segue se reforçando e nesta quarta-feira confirmou a contratação do atacante croata Mario Mandzukic, de 26 anos. O jogador estava no Wolfsburg e assinou contrato por quatro anos com seu novo clube, até o dia 30 de junho de 2016.