Bayern renova contrato de David Alaba até junho de 2021

Alaba tem somente 23 anos e já possuía contrato até 2018. No entanto, tem se tornado cada vez mais peça indispensável para o clube, até por sua versatilidade, e por isso foi procurado. Além de lateral-esquerdo, o austríaco por atuar como zagueiro, volante e meia.

"Estou orgulhoso por seguir jogando com minha equipe. Cresci no Bayern, fui capaz de experimentar momentos incríveis e todos estamos famintos por seguir com os títulos que já conquistamos, além de conquistar outros", disse o jogador em comunicado divulgado pelo Bayern.

Alaba foi formado nas divisões de base do Bayern, onde chegou em 2008, chegou a ser emprestado ao Hoffenheim em 2011, mas desde sua volta se estabeleceu como titular da lateral esquerda. A chegada de Pep Guardiola lhe mostrou novas possibilidades e ele passou a ser aproveitado em outras posições. Destaque da equipe, já tem 42 partidas pela seleção austríaca.