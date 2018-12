Bayern anuncia acordo para Rummenigge seguir à frente do clube até 2021

O Bayern de Munique anunciou nesta sexta-feira que chegou a um acordo com Karl-Heinz Rummenigge para que o ex-jogador permaneça na função de presidente do conselho de administração do clube até dezembro de 2021. O compromisso anterior firmado com o dirigente expiraria no fim de 2019, mas foi renovado para assegurar a sua continuidade no cargo por pelo menos mais três anos.

Uli Hoeness, presidente do Bayern, festejou o acerto com o ídolo histórico do clube e da seleção alemã como jogador. "Durante os últimos 16 anos, ele mostrou uma qualidade formidável em sua posição, e temos certeza de que ele é o homem certo para liderar com sucesso o Bayern de Munique nos próximos anos", ressaltou, por meio de comunicado divulgado pelo site oficial do clube.

Rummenigge, por sua vez, destacou: "Eu gostaria de agradecer a todo o conselho de supervisão e, em particular, o presidente, Uli Hoeness, pela confiança que mostraram em mim". A sua permanência ocorre depois de o atual mandatário máximo do Bayern ter sido confirmado, na última segunda-feira, para um mandato de mais quatro anos na presidência.

A confirmação da permanência da dupla à frente do clube ocorre na mesma semana em que o time bávaro se preparou para encarar o Eintracht Frankfurt, neste sábado, fora de casa, pela 17ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe ocupa hoje a terceira posição da tabela, seis pontos atrás do líder Borussia Dortmund, que nesta sexta-feira abrirá esta rodada em confronto diante do vice-líder Borussia Mönchengladbach, em casa.