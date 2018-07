Bayern anuncia que, por lesão, Douglas Costa está fora da Olimpíada

Douglas Costa não poderá defender a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio. Foi o que anunciou neste segunda-feira o Bayern de Munique, clube do meia-atacante brasileiro, revelando que o jogador ainda não está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, o que o impedirá de se apresentar ao técnico Rogério Micale.

Ao definir a lista de 18 jogadores convocados para a Olimpíada, o treinador escolheu Douglas Costa como um dos três nomes com mais de 23 anos - os outros foram o atacante Neymar e o goleiro Fernando Prass - para defender o Brasil no Rio-2016.

Agora, porém, Micaele terá que buscar um substituto para o jogador do Bayern, que sairá da relação de 35 pré-inscritos e também deverá ter mais de 23 anos. A CBF optou, no entanto, por não revelar os nomes dos jogadores incluídos nessa relação inicial.

Os clubes não são obrigados a ceder jogadores para o torneio de futebol da Olimpíada, mas a CBF havia fechado um acordo com o Bayern para poder contar com Douglas Costa num período em que os times europeus realizam a sua preparação para a temporada.

Mas a situação se alterou com a lesão de Douglas Costa, que precisou ser cortado do grupo que defendeu o Brasil na Copa América Centenário por causa dessa mesma contusão. O Bayern não revelou detalhes da gravidade do problema, apenas explicando que ela foi detectado em exames médicos realizados nesta segunda-feira. "Ele vai completar o seu programa de reabilitação em Munique nas próximas semanas", anunciou o clube alemão.

"Lamento muito isso", afirmou Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern. "Tínhamos liderado Douglas a participar nos Jogos Olímpicos em sua casa. Mas a saúde do jogador vem em primeiro lugar", acrescentou o dirigente.

Douglas Costa, de 25 anos, se transferiu para o Bayern antes do início da última temporada e se tornou uma peça-chave da equipe, que conquistou o título do Campeonato Alemão. Foi também nesse período que ele conquistou mais espaço na seleção brasileira, então sob o comando de Dunga. Agora ele não terá condições de defender o País na busca pela inédita medalha de ouro olímpica.