Bayern anuncia renovação de Müller, Boateng, Xabi Alonso e Javi Martínez

Campeões mundiais com a seleção alemã no Brasil e dois dos titulares absolutos em meio ao esquema de rodízio de Guardiola, Boateng e Müller estenderam o vínculo até o meio de 2021. Assim como Javi Martínez, que voltou a ser bastante escalado pelo treinador nesta temporada.

"Thomas, Jerome e Javi sabem como conquistar troféus, incluindo a Liga dos Campeões", exaltou o presidente do Bayern, o ex-jogador Karl-Heinz Rummenigge. "Eles vão somar com qualidade e estabilidade para o nosso time nesta longa jornada."

A situação de Xabi Alonso era a mais indefinida. Destes atletas, o espanhol era o único que tinha contrato encerrando no meio do ano que vem, e os rumores sobre uma possível volta a seu país ganhavam força, mas o Bayern decidiu apostar em mais uma temporada do veterano de 34 anos.

"Com a sua experiência como campeão da Liga dos Campeões e da Copa do Mundo, ele se tornou uma parte importante do Bayern de Munique", comentou o vice-presidente do clube, Jan-Christian Dreesen.

Formado no próprio Bayern, Müller celebrou o acordo. "Tenho a sensação e estou convicto de que o Bayern pode jogar um futebol de muito sucesso pelos próximos anos. Estou orgulhoso e muito feliz por ter estendido meu contrato", comentou.