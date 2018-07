Bayern anuncia renovação do contrato de Neuer até 2021

O Bayern de Munique anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do goleiro Manuel Neuer até 2021, o que deve levá-lo a atingir dez anos como jogador do clube, que o tirou do Schalke 04 em 2011. O atual acordo com o jogador da seleção alemã, de 30 anos, se encerraria em 2019.

"Ele é o melhor goleiro do mundo e estamos totalmente satisfeitos com seu desempenho. Manuel é intransponível no gol e estamos muito satisfeitos que ele escolheu ficar no Bayern e assinar um novo contrato", comentou o presidente Karl-Heinz Rummenigge.

A renovação do contrato de Neuer é mais um na política do clube de assegurar a permanência dos seus primeiros jogadores. Anteriormente, os vínculos de Jerome Boateng, Thomas Müller, Javi Martinez e David Alaba foram prorrogados até 2021.

Classificado às semifinais da Liga dos Campeões da Europa - terá o Atlético de Madrid como adversário - e à decisão da Copa da Alemanha, além de liderar com folga o Campeonato Alemão - torneio em que é o atual tricampeão -, o Bayern busca a segunda tríplice coroa da sua história na temporada de despedida do técnico Pep Guardiola, que acertou a sua ida para o Manchester City - ele será sucedido no time de Munique por Carlo Ancelotti.

"Estou muito feliz no Bayern e estou muito contente que nos classificamos em tudo", disse Neuer, ao site oficial do Bayern. "Ainda estamos na corrida pelos três troféus e temos uma excelente oportunidade de sairmos com muito nesta temporada. Esse é o nosso maior alvo no curto prazo, mas também nos anos vindouros. Estou ansioso para o futuro no Bayern".

Pelo Bayern, Neuer já venceu todos os títulos possíveis. Ele foi três vezes campeão alemão, duas vezes campeão da Copa da Alemanha, uma vez da Liga dos Campeões, uma do Mundial de Clubes e outra da Supercopa da Europa. O goleiro também ganhou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção da Alemanha.