Bayern anuncia renovação do contrato de Rummenigge

De acordo com o presidente do clube, Uli Hoeness, com a renovação de dois dos seus principais dirigentes, o Bayern de Munique "assegura que o trabalho de sucesso realizado terá sequência".

Rummenigge, de 55 anos, fez história como jogador da equipe alemã por dez temporadas, entre 1974 e 1984, e é diretor executivo do clube desde 2002 - já havia atuado como vice-presidente de 1991 a 2002. Já Hopfner, de 58 anos, faz parte do corpo diretivo do Bayern desde 1983.