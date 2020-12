Bayern arranca empate com o RB Leipzig e mantém liderança do Alemão

O confronto entre os dois melhores times do Campeonato Alemão terminou com um eletrizante empate. Neste sábado, em uma partida com dois gols de Thomas Müller, Bayern de Munique e RB Leipzig empataram por 3 a 3, na Allianz Arena, em duelo válido pela décima rodada.

A igualdade manteve o Bayern isolado na dianteira, agora com 23 pontos. O RB Leipzig vem logo atrás, com 21, seguido por Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, ambos com 19. Porém, como o Leverkusen ainda vai entrar em campo nesta rodada, no domingo, quando visitará o lanterna Schalke 04, poderá saltar para a vice-liderança.

Leia Também Juventus vira diante do Torino e soma 13 jogos sem perder o clássico no Italiano

Mesmo atuando em casa, não foi fácil para o Bayern evitar a derrota, tanto que o início da partida foi dominado pelo RB Leipzig. Sabitzer acertou o travessão logo no segundo minuto, Nkunku perdeu boa chance aos 17, mas não aos 19. Ele recebeu passe de Forsberg, driblou Neuer e tocou para as redes.

Aos poucos, porém, o Bayern conseguiu assumir o controle do jogo. Quase empatou aos 28, não fosse a ótima defesa de Gulacsi em finalização de Pavard, mas logo conseguiu a virada. Aos 30, Musiala igualou o marcador ao bater da entrada da área. E o segundo veio aos 34, sendo marcado por Müller. Só que o Leipzig não se abateu. E empatou o duelo aos 36 minutos, em chute forte de Kluivert.

O Leipzig voltaria a ficar na frente do placar logo no começo do segundo tempo, aos 3, com o gol de cabeça de Forsberg, após levantamento de Angelino. Mas Müller voltou a aparecer aos 30 minutos, de cabeça. E, assim, conseguiu ao menos manter o Bayern na liderança isolada do Alemão.

Agora os times voltam as suas atenções para os compromissos pela rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões. Precisando da vitória para ir às oitavas de final, o RB Leipzig receberá o Manchester United na terça-feira. O Bayern, classificado antecipadamente à próxima etapa, terá pela frente o Lokomotiv Moscou, em casa, no dia seguinte.