Douglas Costa marca, e Bayern avança na Copa da Alemanha

Derrotado pelo Wolfsburg nos pênaltis na decisão da última Supercopa da Alemanha, o Bayern de Munique parece ter criado um tipo de desejo de vingança contra o rival nesta temporada. No Campeonato Alemão, goleou o adversário com a atuação histórica de Lewandowski. Nesta terça-feira, pela Copa da Alemanha, marcou três vezes nos primeiros 33 minutos e venceu com facilidade por 3 a 1, mesmo fora de casa.

Se no último duelo Lewandowski foi o destaque com os cinco gols marcados em nove minutos, desta vez Douglas Costa e Thomas Müller construíram o placar no ótimo primeiro tempo do Bayern. O resultado eliminou o Wolfsburg e garantiu os bávaros nas oitavas de final da Copa da Alemanha.

Mesmo na casa do adversário, o time de Munique foi para cima no início e quase marcou aos quatro minutos, quando Müller recebeu de Lewandowski e, praticamente sem goleiro, acabou parando em Benaglio. Aos 14, no entanto, Douglas Costa recebeu na intermediária, passou com facilidade por Luiz Gustavo e encheu o pé de fora da área, no ângulo esquerdo do goleiro, marcando um golaço.

O gol deixou o Bayern mais confortável, e não demoraria para sair o segundo. Aos 19, Douglas Costa recebeu pelo lado esquerdo, após sobra na área, e bateu cruzado. Müller, desta vez, não desperdiçou.

Com Douglas Costa inspirado e o Wolfsburg assustado, os visitantes marcariam o terceiro ainda no primeiro tempo. Aos 33 minutos, Alaba fez a ultrapassagem pela esquerda e foi acionado. O austríaco, então, colocou a bola na área e Müller tocou de primeira para ampliar.

Só então o Bayern relaxou. No segundo tempo, controlou a posse de bola e minou qualquer chance de reação do Wolfsburg, que até chegou em chance incrível perdida por Caligiuri. Mesmo sem forçar, os bávaros eram bem mais perigosos e assustariam com Robben e Lewandowski, mas sem êxito. Já aos 44 minutos, Schürrle aproveitou cochilo da defesa adversária e fez o gol de honra dos donos da casa.

OUTROS RESULTADOS

Em outros jogos desta terça pela Copa da Alemanha, o Hertha Berlin derrotou o Frankfurt por 2 a 1 e se classificou para a próxima fase. Mesmo placar do triunfo do Darmstadt sobre o Hannover e da surpreendente derrota do Mainz para o Munique 1860.

Tradicional clube alemão, o Nuremberg goleou o Fortuna Dusseldorf por 5 a 1. Já os outros resultados foram: Erzgebirge Auê 1 x 0 Eintracht Frankfurt, Bochum 1 x 0 Kaiserslautern e Unterhaching 3 x 0 RasenBallsport Leipzig.