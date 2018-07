Bayern avança e Schalke cai na Copa da Alemanha

AUGSBURGO - O Bayern de Munique confirmou o favoritismo e avançou às quartas de final da Copa da Alemanha, ao vencer nesta terça-feira o Augsburg, por 2 a 0, mesmo fora de casa. Já o Schalke 04, deu sequência à crise que vive nos últimos tempos, caiu por 2 a 1 diante do Mainz, em plena Gelsenkirchen, e foi eliminado nas oitavas de final da competição.

Foi a primeira partida do Schalke depois da demissão do técnico Huub Stevens, ocorrida após a derrota para o Freiburg por 3 a 1, no último final de semana, pelo Campeonato Alemão. Treinador da base, Jens Keller foi o responsável por comandar o time, mas viu seus jogadores cometerem os mesmos erros.

Melhor para o Mainz, que aproveitou-se disso e abriu o placar aos 30 minutos com Caligiuri. Na volta para a etapa final, os donos da casa pressionaram e conseguiram o empate aos 30 minutos, com Huntelaar. Mas a fase é mesmo ruim, e Müller, aos 38 minutos, selou a vitória dos visitantes e a sétima partida seguida sem triunfo do Schalke.

Fase bem diferente vive o Bayern. Líder com folga no Campeonato Alemão, a equipe até teve um pouco de trabalho, mas conseguiu passar pelo Augsburg. Mario Gómez marcou o primeiro, aos 26 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Ribéry foi expulso e deu um susto na torcida bávara, mas mesmo com um a menos o time visitante marcou o segundo com Shaqiri, aos 40 minutos.

Outras duas partidas foram realizadas nesta terça pela Copa da Alemanha. Com gol de Schmid, o Freiburg derrotou o Karlruher, fora de casa, por 1 a 0, e garantiu a classificação. Já o Fortuna Dusseldorf caiu diante do Kickers Offenbach, também longe de seus domínios, por 2 a 0, com gols de Fetsch e Vogler.