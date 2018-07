Bayern bate Juventus em Turim e avança à semi na Copa dos Campeões

TURIM - Depois de bater a Juventus por 2 a 0 no jogo de ida, o Bayern de Munique repetiu a dose nesta quarta-feira e impôs mais uma vitória pelo mesmo placar sobre os italianos, desta vez em Turim. Com o placar agregado de 4 a 0, os campeões alemães eliminaram os atuais campeões italianos e se garantiram com tranquilidade nas semifinais da Copa dos Campeões.

Agora, o Bayern aguarda o sorteio da sexta-feira, às 7 horas (horário de Brasília), que vai definir os confrontos das semifinais. Os duelos serão polarizados por espanhóis e alemães. Além do Bayern, avançou o Borussia Dortmund, algoz do Málaga na terça, além dos rivais espanhóis Real Madrid e Barcelona, outro classificado nesta quarta.

Embalado pelo título alemão conquistado no fim de semana, o Bayern fez um jogo estratégico no primeiro tempo e controlou a bola, neutralizando sem sobressaltos as investidas da Juventus. Mesmo jogando fora de casa e com boa vantagem, o Bayern acumulava 52% da posse de bola.

A Juventus só conseguiu ameaçar os alemães na primeira etapa em cobrança de falta de Pirlo, aos 22 minutos. O goleiro Neuer precisou espalmar para evitar o gol italiano. A resposta veio em finalização perigosa de Alaba, aos 38.

No segundo tempo, o time de Turim voltou a ameaçar o gol de Neuer com Quagliarella, aos 3. A bola passou rente à trave. Mas, aos 12, Robben acertou a trave e assustou a torcida italiana. Sete minutos depois, Mandzukic aproveitou rebote de Buffon, após cobrança de falta de Schweinsteiger, e empurrou para as redes.

Com vantagem ainda maior, o Bayern passou a controlar o jogo com maior tranquilidade. E, mesmo assim, acumulava boas chances de gol, com Müller, aos 33, e Robben, aos 41. Aos 46, Pizarro recebeu passe de Schweinsteiger e bateu no canto, sacramentando a vitória e a classificação alemã.