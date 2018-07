Bayern bate Lyon por 3 a 0 e decide Liga dos Campeões

O Bayern de Munique não deu chances para o Lyon nesta terça-feira e confirmou todo o seu favoritismo para se garantir na final da Liga dos Campeões. Diante de um rival que disputava uma semifinal inédita, o time alemão ignorou o fato de jogar na França e venceu por 3 a 0, com três gols do atacante croata Olic. Agora, espera por Internazionale de Milão ou o atual campeão Barcelona na decisão.

Fazendo uma grande temporada e também brigando pelo título do Campeonato Alemão, o Bayern busca na Liga dos Campeões a sua quinta conquista da história, sendo que esta já será a sua oitava final. O time de Munique ganhou a competição pela última vez em 2001, e atualmente é o quarto maior vencedor do torneio. Se triunfar neste ano, a equipe se igualará ao Liverpool, que tem cinco taças.

Depois de vencer por 1 a 0 na Alemanha, o Bayern chegou tranquilo para o jogo desta terça, enquanto o Lyon precisava da vitória para evitar a eliminação. No Estádio Gerland lotado, o time de Munique não se importou com a situação do adversário e foi melhor desde o início, tornando o primeiro gol uma mera questão de tempo.

O primeiro de Olic veio aos 26 minutos, após boa tabela de Müller com Robben, mais uma vez um dos destaques da partida - o holandês já havia marcado o gol da vitória em Munique. Müller achou o croata na área e ele girou chutando para vencer o goleiro Lloris. Com a vantagem, o Bayern seguiu dominando e ainda foi ajudado por um brasileiro no segundo tempo.

Capitão e titular do Lyon ao lado do compatriota Michel Bastos, o zagueiro Cris perdeu a cabeça no início da etapa final. Após cometer uma falta dura e receber o cartão amarelo, ele continuou reclamando com o árbitro e acabou expulso, deixando o time francês com um a menos, ainda aos 15 minutos. Daí ficou fácil para o Bayern, que aproveitou para liquidar a fatura.

Com 23 minutos, o turco Altintop fez bom passe na área para Olic, que bateu cruzado e fez 2 a 0. Inspirado, o atacante croata ainda recebeu cruzamento de Lahn, aos 33, e marcou o terceiro de cabeça, dando números finais ao confronto.

Nesta quarta, o Barcelona recebe a Inter de Milão no Camp Nou precisando reverter a derrota por 3 a 1 sofrida na Itália. A final da Liga dos Campeões será disputada no dia 22 de maio, um sábado, no Santiago Bernabéu, em Madri.