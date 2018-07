Bayern bate Milan nos pênaltis e enfrenta Barcelona na final da Copa Audi

MUNIQUE - O Bayern de Munique precisou dos pênaltis para vencer o Milan nesta terça-feira, em Munique, e se classificar para pegar o Barcelona na final da Copa Audi. O triunfo veio após empate por 1 a 1 no tempo normal. Nas cobranças de penalidades, Paloschi desperdiçou sua cobrança, os alemães converteram todas e fizeram 5 a 3. Desta forma, o Internacional vai disputar a terceira colocação contra o Milan, nesta quarta, às 13h15 (horário de Brasília), na Allianz Arena. A decisão será às 17h45, no mesmo palco.

Thiago Silva, que errou sua batida na cobrança de pênaltis que eliminou o Brasil da Copa América, voltou ao time do Milan nesta terça, foi escalado para bater e converteu a batida, no meio do gol. Robinho, que seria o quinto a bater no time de Mano Menezes, também fez o dele, com categoria, no canto esquerdo de Neuer.

Mesmo jogando fora de casa e poupando de início os jogadores que participaram da Copa América, o Milan saiu na frente aos 3 minutos. Ibrahimovic recebeu lançamento na área, chegou sem marcação na cara de Neuer e bateu na saída do goleiro para abrir o placar.

Com as duas equipes jogando abertas, as chances de gol foram sendo criadas uma atrás da outra. Schweinstenger, Cassano, Gomez, Rafinha e Robben quase balançaram as redes. O Bayern, que já estava mais perto de marcar, balançou as redes aos 33 minutos. O brasileiro Rafinha recebeu de Robben e tocou para Kross, que cortou a marcação e bateu rasteiro, no canto esquerdo de Abbiati.

Por conta de muitas substituições, principalmente pelo lado do Milan, o jogo teve menos emoções na segunda etapa. Abbiati, com ao menos quatro boas defesas, garantiu o empate em 1 a 1, que levou a decisão para os pênaltis. Pato, Robinho e Thiago Silva, que estiveram com o Brasil na Copa América, entraram no jogo no decorrer dos últimos 45 minutos.

Alaba, Robinho, Gomez, Oddo, Muller, Thiago Silva e Kross acertaram suas cobranças. Paloschi chutou por cima. No fim, Schweinsteinger bateu com tranquilidade e fechou a contagem em 5 a 3.