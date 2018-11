Bayern bate o AEK e encaminha vaga às oitavas da Liga dos Campeões

Mais uma vez sem brilho, o Bayern de Munique fez sua parte nesta quarta-feira e encaminhou a vaga às oitavas de final da Liga dos Campeões. Diante de sua torcida, na Alemanha, a equipe bávara recebeu o AEK Atenas e venceu por 2 a 0, na quarta rodada do Grupo E, com gols de Lewandowski.

O resultado deu a liderança isolada da chave ao Bayern, que encaminhou a classificação às oitavas. A equipe alemã tem 10 pontos, contra oito do Ajax e quatro do Benfica, que ficaram no empate por 1 a 1 nesta quarta, em Portugal. O AEK, lanterna, ainda não pontuou e está eliminado.

Diante do adversário mais frágil do grupo, o Bayern voltou a irritar sua torcida com uma apresentação abaixo do esperado. Dependeu de pênalti bastante polêmico marcado sobre Lewandowski, aos 30 minutos, para abrir o placar. O próprio polonês cobrou para marcar.

Nem mesmo a vantagem melhorou o futebol do Bayern, que só voltaria a marcar na etapa final. Aos 25 minutos, Lewandowski aproveitou escanteio cobrado da esquerda e desvio na primeira trave para empurrar para a rede e selar o placar. Foi o quarto gol do polonês nesta edição da Liga dos Campeões.

BENFICA X AJAX

Na outra partida da chave, o Benfica recebeu o Ajax e complicou bastante suas chances de classificação. A equipe até abriu o placar aos 28 minutos, quando o brasileiro Jonas recebeu na área, aproveitou saída errada do goleiro e finalizou para o gol. Mas aos 15 da etapa final, veio o empate. Tadic recebeu lançamento longo e ainda passou pelo goleiro antes de marcar.

Com o resultado, o Benfica precisa vencer suas últimas duas partidas para seguir sonhando com a vaga, e na próxima rodada encara o Bayern de Munique, na Allianz Arena, no dia 27. Já o Ajax pode se classificar no mesmo dia, quando visita o AEK na Grécia.