Bayern bate o Hertha, mas tem título alemão adiado por triunfo do Dortmund

O título ainda não veio, mas parece ser apenas questão de tempo para o Bayern de Munique voltar a vencer o Campeonato Alemão. Afinal, neste sábado, o time deu mais um passo importante para levar a taça pelo quarto ano seguido ao derrotar o Hertha Berlin por 2 a 0, fora de casa, em partida válida pela 31ª rodada.

Havia a possibilidade de o Bayern já se tornar campeão neste sábado, mas ela foi frustrada pela vitória do Borussia Dortmund por 3 a 0 sobre o Stuttgart, fora de casa. Com esses resultados, o Bayern manteve a liderança com uma vantagem de sete pontos para o rival - 81 a 74 - faltando apenas três rodadas para o encerramento do Campeonato Alemão.

Assim, se vencer o Borussia Mönchengladbach no próximo sábado, em casa, o Bayern conquistará o tetracampeonato alemão independentemente do resultado da partida do Dortmund. Antes, porém, nesta quarta-feira, o time vai receber o Atlético de Madrid no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

Neste sábado, diante de um adversário que luta para disputar a competição europeia na próxima temporada - o Hertha é o quarto colocado do Alemão com 49 pontos -, o Bayern só foi definir a sua vitória no segundo tempo, depois de uma etapa inicial equilibrada, em que o time não conseguiu impor a sua superioridade técnica.

O primeiro gol da partida saiu logo aos dois minutos, sendo marcado pelo chileno Arturo Vidal, que chutou forte da entrada área. A bola ainda desviou em Stark, impedindo a defesa do goleiro Kraft.

O segundo gol do Bayern foi ainda mais bonito, dessa vez marcado pelo brasileiro Douglas Costa, que avançou pela ponta direita e chutou cruzado, com a bola entrando no alto do canto esquerdo da meta adversária.

DORTMUND RESISTE

Porém, o Borussia Dortmund adiou a festa do Bayern ao derrotar o Stuttgart por 3 a 0, fora de casa, com os gols marcados por Shinji Kagawa e Christian Pulisic no primeiro tempo, aos 21 e aos 45 minutos. Depois, aos 11 da etapa final, Henrik Mkhitaryan ampliou. O resultado foi péssimo para o Stuttgart, que luta contra o rebaixamento no Alemão e ocupa o 15º lugar com 33 pontos.

Também neste sábado, com dois gols de Anthony Modeste, o Colônia (oitavo, com 40 pontos) superou o Darmstadt (13º, com 35) por 4 a 1. O Ingolstadt (nono, com 40) empatou, em casa, por 2 a 2 com o Hannover (lanterna, com 22). Já o Augsburg (12º. Com 36) bateu o Wolfsburg (décimo, com 39) por 2 a 0, fora de casa.