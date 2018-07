Bayern comemora classificação da Inter de Milão

Os jogadores do Bayern de Munique estão satisfeitos com a classificação da Inter de Milão para a final da Liga dos Campeões da Europa. O clube italiano avançou com um placar global de 3 a 2, apesar de perder na quarta-feira por 1 a 0 para o Barcelona na partida de volta das semifinais.

O Bayern de Munique eliminou o Lyon. A final será disputada em 22 de maio, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. "Eu também queria jogar contra a Inter", disse nesta quinta-feira o alemão Bastian Schweinsteiger.

O Bayern pode conquistar três títulos na primeira temporada sob o comando do técnico Louis van Gaal. O time lidera o Campeonato Alemão e se classificou para a final da Copa da Alemanha.

O defensor Philipp Lahm admitiu estar satisfeito porque o Bayern não terá que enfrentar o Barcelona. "A Inter é o melhor duelo para nós", disse. "De qualquer modo, agora vem a melhor parte da temporada". Diego Contento também emitiu opinião parecia. "Inter é mais vulnerável que o Barcelona".

Van Gaal disse que preferia a classificação da Inter de Milão. "Creio que teríamos um pouco mais de oportunidades contra a Inter do que contra o Barcelona", afirmou o treinador holandês. "A Inter não ataca tanto como o Barcelona". Ele afirmou também que queria enfrentar seu "amigo" José Mourinho, técnico da Inter, que algumas vezes trabalhou para o holandês como tradutor no Barcelona.