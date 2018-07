Bayern confirma lesão e Douglas Costa pode ser problema para a seleção

O Bayern de Munique confirmou neste domingo que o atacante Douglas Costa sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a vitória sobre o Ingolstadt no último sábado, pelo Campeonato Alemão. Com isso, o jogador pode se tornar problema para as duas próximas partidas da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Douglas Costa começou a partida de sábado no banco e entrou na vaga de Coman no intervalo. Mas antes do apito final, o brasileiro sentiu dores musculares e precisou ser substituído por Boateng.

Apesar de confirmar o diagnóstico da lesão do atacante, o Bayern não deu maiores detalhes e também não determinou uma previsão de retorno. Em julho, Douglas Costa também sofreu uma lesão muscular na coxa, mas na esquerda, que o tirou da Olimpíada e dos dois primeiros jogos de Tite no comando da seleção.

Recuperado, o jogador foi um dos 24 nomes anunciados na sexta-feira pelo treinador para integrar a seleção brasileira nas partidas contra Bolívia e Venezuela, no início de outubro. Agora, Tite deve esperar o posicionamento do Bayern para saber se conta com Douglas Costa nestas partidas.