Bayern confirma nova lesão sofrida por Schweinsteiger

Nesta quinta, o Bayern confirmou a lesão e disse que o jogador sofreu uma ruptura nos ligamentos do tornozelo direito. De acordo com os médicos do clube, ele passaria por novos exames e o tempo de afastamento ainda é incerto. "As previsões de quando Bastian poderá treinar e jogar novamente serão anunciadas em uma data posterior", declarou o médico do clube, Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt.

Schweinsteiger havia sofrido uma lesão na clavícula em novembro do ano passado. Após cirurgia, voltou aos gramados apenas em janeiro. Com a nova lesão, ele deve desfalcar o Bayern na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, diante do Basel, no próximo dia 22.

BAYERN CONTRATA SHAQIRI - Se perdeu Schweinsteiger, o Bayern acertou a contratação de um novo reforço para a temporada. Trata-se do meia Xherdan Shaqiri, de apenas 20 anos, que assinou contrato por quatro temporadas, mas chegará ao clube apenas no meio deste ano.

O curioso é que o jogador atua pelo Basel e enfrentará justamente o Bayern nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Os detalhes da negociação não foram divulgados, mas a imprensa europeia especula que o time alemão tenha desembolsado 10,7 milhões de euros (cerca de R$ 25,5 milhões).

O meia suíço é considerado uma das principais revelações do futebol europeu na temporada e era esperado que ele se transferisse já na janela de janeiro. No entanto, a surpreendente classificação do Basel para a segunda fase da Liga dos Campeões fez com que o clube segurasse o jogador.