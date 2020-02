Bayern conquista sexta vitória consecutiva no Alemão e assume a liderança

Ao menos por algumas horas, o Bayern de Munique é o líder do Campeonato Alemão. A posição foi conquistada neste sábado com a vitória por 3 a 1 sobre o Mainz, fora de casa, pela 20.ª rodada da competição. E agora o heptacampeão torce por um tropeço do RB Leipzig para que sua presença na ponta não seja efêmera.

A sexta vitória consecutiva no Alemão levou o Bayern a 42 pontos, dois a mais do que a equipe de Leipzig, que ainda neste sábado entrará em ação no jogo contra o Borussia Mönchengladbach, em seus domínios. Em terceiro na classificação aparece o Borussia Dortmund, apenas um ponto atrás do vice-líder.

Jogar fora de casa não foi exatamente um problema para o Bayern, que no meio do primeiro tempo já tinha o jogo resolvido. Aos sete minutos, Lewandowski abriu o placar com uma bela cabeçada, aproveitando um cruzamento de Pavard. Thomas Müller aumentou a vantagem dos visitantes aos 13 e Thiago, aos 25, marcou o gol mais bonito da jornada. O filho de Mazinho entrou na área do Mainz aos dribles e balançou a rede com um forte chute de pé esquerdo.

No finzinho da etapa inicial, St. Juste diminuiu a desvantagem do Mainz, mas esse gol não foi o suficiente para tirar a tranquilidade do Bayern, que desacelerou na segunda etapa, uma vez que a vitória já estava conquistada.

Enquanto isso, em Dortmund, o Borussia goleava o Union Berlin por 5 a 0. O fenômeno norueguês Haaland voltou a mostrar seu incrível faro de artilheiro ao marcar dois gols (o segundo e o quinto da goleada) e, assim, alcançar a impressionante marca de sete tentos marcados nos três jogos que fez pelo clube desde que chegou do Red Bull Salzburg, da Áustria.

Os outros gols do massacre foram anotados por Sancho, Reus (na cobrança de um pênalti) e Witsel. Com três vitórias consecutivas, o Borussia Dortmund ganhou força na briga pela conquista do título nacional.

O Bayer Leverkusen teve sua sequência de três vitórias interrompida pela derrota por 2 a 1 para o Hoffenheim, fora de casa. Diaby colocou os visitantes em vantagem e a virada foi construída com gols de Kramaric e Skov. O Leverkusen é o quinto colocado, com 34 pontos, enquanto o Hoffenheim está com um a menos, em sétimo.

O Augsburg derrotou o Werder Bremen por 2 a 1 e agora é o nono na classificação, com 26 pontos, deixando o adversário com 17, na 16.ª colocação. Já o Dusseldorf (penúltimo colocado, com 16 pontos) e o Eintracht Frankfurt (décimo, com 25) empataram por 1 a 1.