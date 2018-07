Inspiração de Müller e Douglas Costa garante os 100% do Bayern

O Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 neste sábado, em casa, e se manteve na liderança do Campeonato Alemão com 100% de aproveitamento. Após três rodadas disputadas, o time do técnico Guardiola somou nove pontos e tem dois de vantagem sobre o Wolfsburg, o segundo colocado. O Leverkusen caiu para o sexto lugar, com seis.

Os destaques da partida foram o atacante Thomas Müller, que marcou duas vezes, e também o brasileiro Douglas Costa, que teve participação em dois gols. Os anfitriões abriram o marcador aos 26 minutos da etapa inicial, com uma bela jogada do brasileiro. Ele cortou o zagueiro ao dominar a bola e cruzou na medida para Müller marcar.

Dois minutos depois, Douglas Costa quase deixou o dele. Robben avançou pela direita, e cruzou para o meia desviar e acertar o travessão. O Bayern continuou melhor na partida, mas só conseguiu ampliar o marcador no segundo tempo. Hilbert empurrou o chileno Vidal na área, pênalti, que Müller cobrou aos 14 minutos para marcar o segundo.

Sem esboçar reação, o Leverkusen continuava se defendendo. Dez minutos depois, Hilbert voltou a vacilar. Lewandowski tocou para Douglas Costa, que cruzou e o lateral-direito adversário colocou a mão na bola. Novo pênalti, que Robben cobrou no canto esquerdo do goleiro Leno para sacramentar a vitória.

Nos outros jogos deste sábado pelo Alemão, o Eintracht Frankfurt surpreendeu o Stuttgart e goleou por 4 a 1, fora de casa. Adam Hlousek, contra, abriu a contagem para os visitantes logo aos 11 minutos de jogo. Daniel Didavi, aos 30 da etapa inicial, empatou a partida. Luc Castaignos voltou a deixar o Eintracht na frente aos 42 minutos. No segundo tempo, Haris Seferovic cobrou pênalti para ampliar o marcador e Luc Castaignos fechou a conta. Com o resultado, o time visitante subiu para o oitavo lugar, com quatro pontos. O Stuttgart é o lanterna com três derrotas em três rodadas.

O Colônia derrotou o Hamburgo de virada, por 2 a 1, em casa, e alcançou o terceiro lugar na tabela com sete pontos. Lewis Holtby abriu o placar para os visitantes aos dois minutos do segundo tempo. Philipp Hosiner deixou tudo igual aos 31 e a virada veio aos 31 com Anthony Modeste, de pênalti. O Hamburgo é o 12º, com três.

Em casa, o Mainz passou fácil pelo Hannover com uma vitória por 3 a 0. O japonês Yoshinori Muto marcou os dois primeiros gols e Yunus Malli fechou o marcador. Com o resultado, o time anfitrião assumiu o quinto lugar, com seis pontos e os visitantes caíram 16º com um.

Estreante na primeira divisão, o Ingolstadt tem surpreendido no início da competição. Neste sábado, venceu o Augsburg por 1 a 0, fora de casa, e subiu para a sétima colocação com seis pontos. O adversário é o 14º, com 1. O gol da partida foi marcado por Matthew Leckie aos 18 minutos do segundo tempo. O Darmstadt ficou no empate sem gols com o Hoffenheim, em casa, e ocupa o 11º lugar na tabela com três pontos. Os visitantes estão em 13º, com 1.