Bayern contrata adolescente do Benfica por 35 milhões de euros

Pensando no futuro, o Bayern de Munique decidiu fazer uma pesada aposta no adolescente Renato Sanches. O meia de apenas 18 anos foi contratado junto ao Benfica por 35 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões), revelou o clube português nesta terça-feira. O Bayern poderá desembolsar mais 45 milhões de euros ao Benfica em razão da futura performance do jogador.

De acordo com o Benfica, que confirmou a negociação na bolsa de valores portuguesa, o contrato de Sanches com o Bayern vai até junho de 2021. Antes do acerto, o jogador era cotado para reforçar o Manchester United.

Sanches foi revelado pela base do próprio Benfica, mas fez sua estreia no time principal em outubro do ano passado. Ao todo, ele disputou 59 partidas, marcou dois gols e passou a ganhar destaque. Assim, recebeu chance também na seleção portuguesa, pela qual disputou duas partidas. Tem boas chances de ser convocado para a Eurocopa, no próximo mês.

Ao confirmar o acerto, o Bayern revelou que vinha acompanhando Sanches há alguns anos. Em comunicado, reforçou sua aposta no meia português ao afirmar que ele "é um dos principais jovens talentos do futebol europeu". O time alemão destacou ainda que havia "uma competição entre grandes nomes [de clubes]" para definir quem iria contratar o atleta.

"Renato é dinâmico, muito combativo e um meio-campista de muitas habilidades técnicas, que dará ainda mais força ao nosso time", disse o presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.