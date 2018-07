Bayern contrata adolescente do Vancouver Whitecaps por valor recorde na MLS

O Bayern de Munique contratou nesta quarta-feira o adolescente canadense Alphonso Davies, de apenas 17 anos. O atacante pertencia ao Vancouver Whitecaps, que disputa a Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol dos Estados Unidos e do Canadá.

+ Fifa escolhe gol de lateral francês como o mais bonito da Copa

+ Promotoria da Espanha pede 11 anos de prisão para Rosell e multa de R$ 257 milhões

Pelo jovem atleta, o time alemão desembolsou US$ 22 milhões (cerca de R$ 82 milhões), valor recorde por um jogador que atua na MLS. Nascido em Gana, Davies se naturalizou canadense e tem passagens tanto pelas seleções de base quanto pela equipe principal do país da América do Norte.

Davis vai se reunir ao Bayern de Munique somente no dia 1º de janeiro de 2019. Seu contrato vai até junho de 2023. "Ele é um jogador muito promissor. Alphonso já possui grande habilidade técnica, e é por isso que tantos clubes demonstraram interesse nele", declarou o diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic. "Ele tem um grande talento."

O jogador, que completará 18 anos no dia 2 de novembro, comemorou o acerto. "Estou muito feliz. Desde criança sonhava com este momento e agora o sonho se tornou realidade. Mas agora o trabalho duro continua. Tenho que dar tudo para aproveitar ao máximo esta oportunidade", declarou o jovem atacante.