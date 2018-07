Bayern contrata artilheiro da segunda divisão alemã

O jogador foi o destaque da equipe, que terminou na sexta colocação da competição e não conseguiu o acesso à elite do futebol alemão, com 25 gols marcados em 33 partidas. Os detalhes do contrato do artilheiro da segunda divisão alemã com o Bayern não foram divulgados.

"Se você recebe uma oferta do Bayern de Munique, então você deve aceitá-la. Fico muito orgulhoso de ser jogador do Bayern. Esta é uma oportunidade única. Estou muito animado e tenho muitos planos na equipe", declarou o jogador, nesta quinta, após assinar o contrato.

Petersen deve ser opção para um ataque que já conta com Mario Gomez, artilheiro do último Campeonato Alemão, com 25 gols, Ivica Olic, que se recupera de lesão no joelho, e Miroslav Klose, que não vive boa fase. A contratação de um novo atacante, aliás, pode atrapalhar a renovação de Klose, que teve seu contrato encerrado ao término da temporada.