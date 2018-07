Bayern critica rivais por recusarem adiamento do campeonato alemão

O presidente do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, criticou os rivais do clube no Campeonato Alemão por não terem aceitado a proposta de adiar o início da temporada 2014/2015 para dar um descanso maior aos jogadores que participaram da semana final da Copa do Mundo.

A próxima edição do Campeonato Alemão está prevista para começar em 22 de agosto. Rummenigge, porém, havia sugerido o atraso do início da competição em mais uma semana, mas a ideia foi reprovada. "Isso foi rejeitado com o fundamento de que era a única chance de causar problemas ao Bayern", disse o dirigente em entrevista ao jornal alemão Bild.

O Bayern teve nove jogadores envolvidos no último fim de semana da Copa do Mundo, sendo sete da campeã Alemanha - os outros dois, o brasileiro Dante e o holandês Arjen Robben participaram da disputa do terceiro lugar. "Eu sinto falta da solidariedade com os clubes que mandam muitos jogadores para a Copa do Mundo", reclamou Rummenigge.

A próxima edição do Campeonato Alemão já teve a sua tabela anunciada e o Bayern, atual bicampeão nacional, vai abrir a sua participação no torneio no dia 22 de agosto, quando vai receber o Wolfsburg na Allianz Arena.