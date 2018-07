Bayern de Munique acerta chegada de zagueiro da Roma

O Bayern de Munique anunciou oficialmente que entrou em acordo com a Roma nesta terça-feira para a contratação do zagueiro marroquino Mehdi Benatia. O clube informou que o jogador de 27 anos irá para a Alemanha nos próximos dias para fazer exames médicos e depois assinar um contrato de cinco temporadas.

O reforço formou uma forte dupla de zaga com o brasileiro Leandro Castán no time romano na temporada passada do futebol europeu, depois de ter sido contratado junto à Udinese. Com o atleta africano, o clube terminou o último Campeonato Italiano na segunda posição, ficando atrás apenas da tricampeã Juventus.

Benatia também acumula 31 partidas pela seleção marroquina, mas causou polêmica na Itália ao acusar publicamente a Roma de quebrar promessas relacionadas ao aumento do seu salário.

Os valores do acordo fechado com a Roma não foram divulgados, mas a mídia italiana publicou que o Bayern pagará entre 25 e 30 milhões de euros pelo jogador. Ele chegará a Munique para suprir a ausência de Javi Martinez, espanhol que atua como zagueiro e volante e ficará um longo tempo afastado por causa de grave lesão no joelho sofrida na final da Supercopa da Alemanha, diante do Borussia Dortmund