Bayern de Munique acerta com meia Thiago Alcântara

MUNIQUE - O Bayern de Munique confirmou neste domingo a contratação de Thiago Alcântara, do Barcelona. O meia, filho do brasileiro Mazinho, vai passar por exames médicos nesta semana antes de assinar contrato de quatro anos com o clube alemão, atual campeão da Copa dos Campeões.

De acordo com o Bayern, a negociação foi fechada em 25 milhões de euros. Mas o Barcelona só deve desembolsar 20 milhões. O restante será saldado com um amistoso entre os dois times, em data a ser definida nos próximos quatro anos. Outra parte da negociação, que caberia ao próprio jogador, como pagamento de luvas, foi dispensada pelo atleta.

Thiago, que se naturalizou espanhol, foi contratado a pedido de Josep Guardiola, novo treinador do Bayern. O técnico já havia trabalhado com o meia no Barcelona. "Thiago Alcântara foi o grande desejo do nosso novo treinador Pep Guardiola", afirmou o presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

"Estamos satisfeitos por termos conseguido efetivar esta grande transferência. Thiago acaba de ser eleito o melhor jogador do Europeu Sub-21. Ele é um jogador fantástico, com grande perspectiva, que vai reforçar o Bayern", elogiou o dirigente.

No Bayern de Munique, Thiago enfrentará ainda maior concorrência do que tinha no Barcelona. Em busca de uma vaga entre os titulares, o meia, que também atua como volante, brigará diretamente com os meias Toni Kroos, Franck Ribéry, Xherdan Shaqiri e Thomas Müller.

Os volantes Schweinsteiger e Javi Martínez também poderão ser um obstáculo para Thiago chegar ao time principal. Até o lateral e capitão Philipp Lahm poderá se tornar um concorrente, porque vem sendo testado por Guardiola no meio-campo.