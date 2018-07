Bayern de Munique acerta contratação de promessa do Stuttgart

O Bayern de Munique já acertou uma contratação para a temporada 2015/2016 do futebol europeu. Nesta sexta-feira, o clube anunciou que vai se reforçar com o volante Joshua Kimmich, que fez parte do grupo da seleção da Alemanha que conquistou o título do Campeonato Europeu Sub-19 em julho de 2014.

A contratação de Kimmich, de 19 anos, atende aos desejos do técnico Pep Guardiola e do diretor esportivo Mathias Sammer. O novo reforço do Bayern vai assinar um contrato por cinco anos com o atual campeão alemão, válido a partir de 1º de julho de 2015. O clube não revelou os valores envolvidos na contratação da promessa junto ao Stuttgart.

Kimmich está no RasenBallsport Leipzig, cedido por empréstimo pelo Stuttgart, e também possui passagens pelas seleções Sub-17, Sub-18 e Sub-21 da Alemanha. Após o acordo de cessão ao clube de Leipzig se encerrar ao término da temporada 2014/2015, o volante estará liberado para se apresentar ao Bayern.